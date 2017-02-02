В Румынии возобновились антиправительственные протесты

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Протесты против решения правительства Румынии амнистировать осужденных по обвинению в коррупции возобновились сегодня вечером в Бухаресте и других городах страны. Как сообщило румынское агентство Agerpres, на этот раз число демонстрантов меньше, чем в среду вечером, когда произошли столкновения с полицией.

На площади у правительства, где ранее митинговали около 100 тысяч человек, сейчас находятся около 30 тысяч. По несколько тысяч демонстрантов участвует в акциях протеста в Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других городах страны.

Демонстрация в Бухаресте носит мирный характер, ее участники скандируют "Отставка!", "Воры!", дудят в трубы и вувузелы. Полиция окружила здание плотным кордоном, движение транспорта в этом районе перекрыто. Лидеры демонстрантов призывают выявлять провокаторов, чтобы не допустить повторения произошедших в среду столкновений, в ходе которых, по данным полиции, были ранены восемь человек, около 20 - задержаны.

В связи с этим президент Румынии Клаус Йоханнис, который поддержал протестующих, потребовал в срочном порядке письменных объяснений от руководителей МВД и жандармерии по поводу провокаторов среди мирных демонстрантов.

Со своей стороны премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не собирается отменять принятые ранее правительством страны постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс, которые вызвали не только протесты, но и критику со стороны ЕС. В свою очередь лидер правящей Социал- демократической партии Румынии Ливиу Драгня сообщил о поддержке кабинета и возложил ответственность за эскалацию насилия на президента, назвав его "моральным автором протестов".

Согласно принятым румынским правительством законам, на амнистию могут рассчитывать определенные категории заключенных, включая тех, кого приговорили к заключению на срок, не превышающий пять лет. Законодательные новшества также предусматривают декриминализацию правонарушений, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью, если нанесенный ущерб не превысил 200 тысяч румынских леев (около 40 тысяч евро).