Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Румынии возобновились антиправительственные протесты

Международная панорама
2 февраля, 23:06 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 2, февраля. /ТАСС
Премьер-министр страны Сорин Гриндяну не намерен отменять принятые ранее правительством постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Протесты против решения правительства Румынии амнистировать осужденных по обвинению в коррупции возобновились сегодня вечером в Бухаресте и других городах страны. Как сообщило румынское агентство Agerpres, на этот раз число демонстрантов меньше, чем в среду вечером, когда произошли столкновения с полицией.

На площади у правительства, где ранее митинговали около 100 тысяч человек, сейчас находятся около 30 тысяч. По несколько тысяч демонстрантов участвует в акциях протеста в Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других городах страны.

Демонстрация в Бухаресте носит мирный характер, ее участники скандируют "Отставка!", "Воры!", дудят в трубы и вувузелы. Полиция окружила здание плотным кордоном, движение транспорта в этом районе перекрыто. Лидеры демонстрантов призывают выявлять провокаторов, чтобы не допустить повторения произошедших в среду столкновений, в ходе которых, по данным полиции, были ранены восемь человек, около 20 - задержаны.

В связи с этим президент Румынии Клаус Йоханнис, который поддержал протестующих, потребовал в срочном порядке письменных объяснений от руководителей МВД и жандармерии по поводу провокаторов среди мирных демонстрантов.

Со своей стороны премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не собирается отменять принятые ранее правительством страны постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс, которые вызвали не только протесты, но и критику со стороны ЕС. В свою очередь лидер правящей Социал- демократической партии Румынии Ливиу Драгня сообщил о поддержке кабинета и возложил ответственность за эскалацию насилия на президента, назвав его "моральным автором протестов".

Согласно принятым румынским правительством законам, на амнистию могут рассчитывать определенные категории заключенных, включая тех, кого приговорили к заключению на срок, не превышающий пять лет. Законодательные новшества также предусматривают декриминализацию правонарушений, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью, если нанесенный ущерб не превысил 200 тысяч румынских леев (около 40 тысяч евро).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Румыния
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Незаконный форпост: снос поселения на Западном берегу Иордана
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Россия: времена года
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: Киев, нуждаясь в деньгах, пытается обострением в Донбассе представить себя жертвой
2
В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак
3
Маккейн призвал Трампа предоставить Украине военную помощь
4
Минфин США: cанкции против ФСБ РФ смягчены из-за жалоб американских компаний
5
ООН сообщила о "тяжелых потерях" среди украинских силовиков и ополченцев в районе Авдеевки
6
Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама