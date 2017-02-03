Белый дом: НАТО играет ключевую роль в безопасности Северной Америки и Европы

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вице-президент США Майкл Пенс и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выразили на состоявшейся встрече мнение, что НАТО играет центральную роль в обеспечении безопасности Северной Америки и Европы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, участники встречи, прошедшей в Белом доме, "подтвердили важность тесного германо- американского сотрудничества и выразили желание укреплять и без того прочные" двусторонние связи между Вашингтоном и Берлином "в предстоящие годы". При этом Пенс и Габриэль "согласились с тем, что НАТО играет центральную роль в обеспечении безопасности и стабильности Северной Америки и Европы". Одновременно собеседники заявили, что все участники Организации Североатлантического договора "должны выполнять свои обязательства и вносить справедливый вклад в обеспечение коллективной безопасности". Новый президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал НАТО, отмечая, что Вашингтон будет добиваться увеличения взноса ряда европейских союзников в ее финансирование.

Кроме того, Пенс и Габриэль "подчеркнули, что НАТО должна адаптироваться для отражения угроз", подобным "экстремизму и терроризму".

Затем заместитель руководителя американской администрации уведомил главу МИД ФРГ о намерении принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в административном центре Баварии 17-19 февраля, а также "нанести визит позднее в этом месяце в Брюссель" с целью проведения переговоров "с европейскими союзниками и партнерами относительно того, как углубить и укрепить трансатлантический альянс". О планах Пенса приехать на конференцию писала на днях германская печать.

Предполагалось, что в четверг Габриэль также проведет встречу с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Госдепартамент США о ее результатах пока не информировал.