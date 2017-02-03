Минобороны КНР назвало запуск баллистической ракеты DF-5C обычным научным испытанием

ПЕКИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Министерство обороны КНР назвало последний запуск новейшей китайской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-5C "обычным научно-исследовательским испытанием". Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Производимые нами на территории страны в соответствии с планами научно-исследовательские испытания являются обычными (мероприятиями)", - сказано в документе.

"Эти испытания не направлены против каких-либо определенных государств и целей", - заявили ТАСС в Минобороны КНР.

31 января американское издание Washington Free Beacon со ссылкой на источники в оборонных кругах США сообщило об испытаниях Китаем новой ракеты. Как утверждалось в статье, Китай провел запуск МБР DF-5C с 10 боевыми блоками индивидуального наведения. Ракета была запущена с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай), после чего боевые блоки поразили цели на полигоне в Западном Китае, предположительно, в пустыне Такла-Макан (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Как отмечало американское издание, последние испытания ракет с разделяющимися головными частями свидетельствуют о том, что Китай наращивает потенциал своих стратегических сил, увеличивая количество боеголовок, стоящих на боевом дежурстве. Кроме того, эти тесты указывают на успешные разработки КНР в сфере уменьшения ядерных зарядов.

DF-5 является двухступенчатой жидкостной МБР. В зависимости от модификации максимальная дальность DF-5 может достигать 12-15 тысячи км. Ранее сообщалось о предыдущей модификации DF-5B с разделяющейся головной частью, которая могла вмещать до трех боевых модулей. По другим данным, их число могло достигать 6-8 единиц.