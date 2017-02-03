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Жерар Ларше опроверг слухи о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции

Международная панорама
3 февраля, 11:32 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Представитель партии "Республиканцы" также подтвердил свою поддержку однопартийцу Франсуа Фийону
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ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Председатель Сената (верхняя палата парламента) Франции, представитель партии "Республиканцы" Жерар Ларше опроверг в пятницу появившиеся в СМИ страны сообщения о том, что его кандидатура будет выдвинута на президентских выборах вместо Франсуа Фийона.

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"Хочу самым решительным образом опровергнуть все те экстравагантные утверждения, которые появились в последнее время в СМИ. Я подтверждаю сегодня свою полную поддержку Франсуа Фийону", - написал Ларше на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее во французских СМИ также проходила информация, что Фийона может сменить другой видный представитель "Республиканцев", бывший премьер-министр Франции и экс-министр иностранных дел страны, мэр Бордо Ален Жюппе. Однако он также опроверг эти слухи: "Что бы ни произошло, я не стану запасным кандидатом. Я уже сказал на прошлой неделе, что думаю по этому поводу и моя позиция с того времени не изменилась".

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Скандал вокруг Франсуа Фийона и его супруги разгорелся на минувшей неделе после разоблачительных публикаций газеты Canard enchaîné. По сведениям издания, Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника своего супруга в парламентском аппарате и получала за это соответствующее жалованье, но при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Как утверждает газета, за это время она получила из казны в общей сложности около 900 тыс. евро. Также она числилась в штате редакции литературного издания Revue des Deux, владельцем которого является друг Фийона.

Кроме того, по данным газеты, политик во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей, которым в общей сложности было выплачено вознаграждение в размере €84 тыс.

В результате распространившихся слухов о причастности Фийона к такому крупному хищению государственных средств, около 70% французов заявили в ходе недавнего опроса, что придерживаются теперь негативного мнения об этом кандидате, который до этого являлся фаворитом предвыборной гонки.

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