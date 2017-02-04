Токио и Вашингтон считают, что действия КНДР угрожают безопасности региона

ТОКИО, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония и США считают, что ракетная и ядерная программы КНДР угрожают безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Токио встречи с японской коллегой Томоми Инадой.

"Мы считаем, что ракетные запуски и ядерные испытания в КНДР представляют серьезную угрозу безопасности всего региона", - сказал он.

Инада в свою очередь отметила, что "японо-американский альянс крайне важен для поддержания мира в Азии".

КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. В январе 2017 года Пхеньян заявил о намерении в скором времени произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Совет Безопасности ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.

Северокорейский МИД отверг резолюцию СБ ООН на основании того, что, как утверждают в Пхеньяне, ядерный тест "был осуществлен в целях самообороны" в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника - "в интересах исследования космоса в мирных целях".