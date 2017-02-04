Аэропорт Каира разрешил допуск на рейсы в США пассажиров из вошедших в указ Трампа стран

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КАИР, 4 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Международный аэропорт Каира возобновил допуск пассажиров на рейсы в США из семи стран, попавших под указ президента США Дональда Трампа об иммиграции, действие которого было приостановлено решением федерального суда Сиэтла в пятницу. Об этом в субботу сообщил представитель столичной воздушной гавани Египта.
Управление таможен и пограничной охраны нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди направило в адрес администрации каирского аэропорта, а также всех представленных в главном авиаузле Египта авиакомпаниий, соответствующее уведомление.
Отмечается, что запрет на перелеты в США отменен как для пассажиров прямых, так транзитных рейсов.
По свидетельству представителя администрации аэропорта в Каире, авиакомпании, в том числе и основной египетский авиаперевозчик Egypt Air, уже направили в свои представительства соответствующие указания и вновь возобновили бронирование и продажу билетов для граждан семи мусульманских государств, попавших в черный список Трампа.
Администрация президента США внесла коррективы в указ об ограничениях доступа в страну граждан семи преимущественно мусульманских государств, в соответствии с которыми обладатели разрешения на постоянное проживание в США (грин-карты) больше не будут нуждаться в специальном разрешении на въезд в Соединенные Штаты.
Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.