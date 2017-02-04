Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Каира разрешил допуск на рейсы в США пассажиров из вошедших в указ Трампа стран

Международная панорама
4 февраля, 14:57 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Запрет отменен для пассажиров прямых и транзитных рейсов, подчеркивается в сообщении
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 4 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Международный аэропорт Каира возобновил допуск пассажиров на рейсы в США из семи стран, попавших под указ президента США Дональда Трампа об иммиграции, действие которого было приостановлено решением федерального суда Сиэтла в пятницу. Об этом в субботу сообщил представитель столичной воздушной гавани Египта.

Управление таможен и пограничной охраны нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди направило в адрес администрации каирского аэропорта, а также всех представленных в главном авиаузле Египта авиакомпаниий, соответствующее уведомление.

Отмечается, что запрет на перелеты в США отменен как для пассажиров прямых, так транзитных рейсов.

По свидетельству представителя администрации аэропорта в Каире, авиакомпании, в том числе и основной египетский авиаперевозчик Egypt Air, уже направили в свои представительства соответствующие указания и вновь возобновили бронирование и продажу билетов для граждан семи мусульманских государств, попавших в черный список Трампа.

Администрация президента США внесла коррективы в указ об ограничениях доступа в страну граждан семи преимущественно мусульманских государств, в соответствии с которыми обладатели разрешения на постоянное проживание в США (грин-карты) больше не будут нуждаться в специальном разрешении на въезд в Соединенные Штаты.

Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Россия: времена года
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко
2
Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко
3
Биография Георгия Тараторкина
4
Скончался Георгий Тараторкин
5
Глава народной милиции ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске
6
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
7
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
Темы дня
Реклама