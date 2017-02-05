ДАН: в Горловке восстановили энергоснабжение, нарушенное диверсией киевских силовиков

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ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Энергоснабжение Горловки, нарушенное в результате подрыва 4 февраля украинскими диверсантами линий электропередачи в районе Светлодарска, восстановлено. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.
"Энергоснабжение восстановлено. Со светом в городе все хорошо", - сказал он.
Накануне украинские диверсанты подорвали линий электропередачи под Луганском, в результате чего Горловка оказался полностью обесточенной.