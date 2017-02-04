Энергоснабжение Горловки прервано из-за диверсии украинских силовиков

ДОНЕЦК, 4 февраля. /ТАСС/. Горловка оказалась полностью обесточенной в результате подрыва украинскими диверсантами линий электропередачи под Луганском. Об этом сообщили Донецкому агентству новостей в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В районе Светлодарска, на подконтрольной ВСУ территории, украинские террористы в 14:30 подорвали ЛЭП, в результате чего без света оставили всю Горловку", - сообщил представитель командования.

Он добавил, что в настоящий момент энергетики ДНР подключают город к электролиниям, идущим из Макеевки и Енакиево.