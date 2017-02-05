СБ Ирана: инициативы ИРИ, РФ и Турции могуть стать образцом урегулирования кризисов

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ТЕГЕРАН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Трехсторонние ирано-российско-турецкие политические инициативы по Сирии, успешное проведение (23-24 января) межсирийской встречи в Астане могут быть взяты за образец урегулирования региональных кризисов. Об этом заявил в воскресенье секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани во время встречи в Тегеране со спецпосланником президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.
В то же время Шамхани отметил, что инициативы Ирана, России и Турции по Сирии не всем нравятся в регионе. "Некоторые региональные государства выражали в последнее время обеспокоенность в связи с этими инициативами. Однако их озабоченность продиктована отнюдь не сочувствием сирийскому народу, а тем, что террористические группировки, которым они покровительствуют, теряют в Сирии свои позиции. Очевидно, что эти государства, если они не изменят своей позиции, не могут играть конструктивную роль в политических процессах в регионе", - подчеркнул секретарь иранского Совбеза, высказывания которого распространило агентство ИРНА.
Шамхани подтвердил приверженность Ирана поиску политического решения сирийского кризиса. Вместе с тем он считает, что такое решение "недостижимо, пока в Сирии продолжают присутствовать элементы "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ), а также связанных с ними террористических групп".
Секретарь ВСНБ ИРИ дал высокую оценку взаимодействию Ирана и России в борьбе с терроризмом, выразив уверенность в том, что это взаимодействие будет продолжено.