Премьер Норвегии: у страны сложные отношения с Россией, но сотрудничество продолжается

ОСЛО, 5 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Сложности в норвежско-российских отношениях не мешают двум странам успешно сотрудничать в важных для обоих государств областях. Об этом заявила в воскресенье Норвежскому телеграфному бюро премьер-министр королевства Эрна Сульберг, комментируя ситуацию с оказавшимися в российском "стоп-листе" депутатами парламента Норвегии, а также заявления спецслужб страны о попытках хакеров из РФ взломать электронную почту норвежских госслужащих.

"Эти случаи лишь сделали достоянием общественности то, что норвежские власти понимали уже давно, а именно тот факт, что ситуация (в отношениях) с Россией сложная, - сказала премьер министр. - Вместе с тем, у наших стран по-прежнему очень хорошие двусторонние отношения в тех областях, где нам необходимо сотрудничать".

В среду МИД Норвегии объявил о том, что запланированный на 2-3 февраля визит в Москву делегации комитета норвежского парламента по внешней политике и обороне переносится на неопределенный срок, поскольку ранее выяснилось, двое из пяти членов делегации были ранее включены Россией в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В ходе переговоров между МИД Норвегии и посольством РФ в Осло найти компромисс, который позволил бы визиту состояться, пока не удалось.

Создание российского стоп-листа стало ответом на решение Евросоюза внести в свой черный список ряд граждан РФ, в первую очередь российских парламентариев. При этом, как отметила Сульберг, цель введенных Евросоюзом ограничительных мер, к которым последовательно присоединялась и не входящая в ЕС Норвегия, заключается в том, чтобы "добиться выполнения Минских соглашений".

Шпионские игры

По словам Сульберг, для норвежских властей нет ничего принципиально нового в заявлениях Полицейской службы безопасности (ПСБ) страны, в пятницу сообщившей о том, что предположительно связанные с Россией хакеры пытались взломать учетные записи электронной почты норвежских госслужащих, в том числе сотрудников МИД, минобороны и самой ПСБ.

"ПСБ и разведслужбы неоднократно обращали внимание на исключительно высокую активность России в киберпространстве, однако теперь у нас есть конкретный пример", - утверждала Сульберг.

В посольстве РФ, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли о попытках норвежских спецслужб "демонизировать Россию" и добиться увеличения полномочий и финансирования, играя на шпионской и хакерской темах.

Экспертное мнение

С точки зрения ряда норвежских экспертов-политологов, опрошенных Норвежской государственной телерадиокомпанией (NRK), скоропалительно заявлять о причастности РФ к хакерским атакам не следует. Они отмечают, что информации, которую к настоящему моменту обнародовала ПСБ, недостаточно для того, чтобы однозначно связывать попытку взлома с Россией.

"Все выражают уверенность в том, что за этим стояла Россия, однако нет никого, кто видел бы доказательства того, что это правда", - отмечает старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Ларс Рове, по мнению которого, критикуя Россию и при этом не имея на руках фактов, можно добиться лишь ухудшения отношений между странами.

"Россия и Запад сейчас переживают период конфликта. Мы смотрим на РФ с сильным скепсисом и поэтому, вероятно, торопимся с выводами о том, что за этим (хакерскими атакам) стоят российские власти", - заявила NRK сотрудница Норвежского института внешней политики Джули Вильхельмсен.