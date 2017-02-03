Спецслужбы Норвегии обвинили хакеров из РФ в попытке взлома почты норвежских госслужащих

ОСЛО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии считает, что в январе российские хакеры пытались взломать электронную почту ряда норвежских госслужащих. Об этом представители спецслужбы, выполняющей в том числе контрразведывательные задачи, заявили сотрудникам газеты Verdens Gang (VG).

"В начале года зарубежное ведомство, с которым сотрудничает ПСБ, уведомило нас о целенаправленных атаках на девять учетных записей электронной почты. Помимо общего почтового ящика парламентской группы Рабочей партии (о попытке его взлома стало известно в четверг - прим. ТАСС), это почтовые ящики сотрудников МИД, минобороны, Норвежского агентства по радиационной защите и даже нашего коллеги из ПСБ", - заявил журналистам сотрудник спецслужбы Мартин Бернсен.

По его словам, в дружественной спецслужбе ПСБ сообщили о том, что за атаками стояла группа хакеров "APT29", или Cozy Bear, которой приписываются попытки взлома почты Пентагона в 2015 году и Национального комитета Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года.

"APT29" связывают с российскими властями", - утверждал Бернсен. Он уточнил, что в настоящий момент у ПСБ нет оснований полагать, что в распоряжение хакеров попала секретная информация. Сотрудники спецслужбы занимаются расследованием инцидентов.