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Пенс: Ирану следует "дважды подумать", прежде чем продолжать "враждебные действия"

Международная панорама
5 февраля, 18:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Вице-президент США также напомнил, что Вашингтон не исключает "никаких вариантов", включая военный ответ на действия Тегерана
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ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Ирану не стоит проверять решимость президента США Дональда Трампа, кроме того, стране следует "подумать дважды", прежде чем продолжать свои враждебные действия. С таким утверждением вице-президент Майкл Пенс выступил в распространенном в воскресенье интервью телекомпании ABC.

"Ирану не следовало бы проверять решимость нового президента (своими действиями)", - сказал Пенс. Как он полагает, Ирану "стоит дважды подумать о своих продолжающихся враждебных и агрессивных действиях". Под такими действиями нынешняя американская администрация подразумевает, в частности, испытания баллистических ракет, которые государство осуществило на прошлой неделе. Вслед за этим США вынесли Ирану официальное предупреждение, а позже были введены дополнительные санкции.

Комментируя вопрос ведущего по поводу возможного ответа на означенные действия Ирана, Пенс напомнил, что "президент не исключил никаких вариантов", включая военный ответ.

США в пятницу расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), говорится в документах, опубликованных на сайте американского Министерства финансов.

В среду помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране "официальное предупреждение".

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил на своей странице в социальной сети микроблогов Twitterо мирных намерениях страны. "Мы никогда не используем наше оружие против кого-либо, кроме как для самозащиты", - сказал Зариф. "Посмотрим, могут ли сделать такое же заявление те, кто жалуется", - добавил иранский министр, имея в виду страны, обвиняющие Тегеран в агрессивных намерениях.

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Пенс, Майкл (Майк)
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