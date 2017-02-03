Белый дом не исключил никаких вариантов действий в отношении Ирана

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США намерены и впредь принимать в отношении Ирана "целесообразные ответные меры" и не исключают никаких вариантов действий. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил это на регулярном брифинге для журналистов.
Напомнив, что ранее было объявлено о расширении санкций против Ирана, он сказал, что "эти меры были приняты после того, как все было тщательно взвешено". "Мы и впредь будем принимать целесообразные ответные меры", - добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что "не снимает заранее со стола" никаких вариантов действий США.
Спайсер подтвердил, что введение санкций вызвано "развитием событий за последнюю пару дней". Но сами штрафные меры, по его словам, были подготовлены и одобрены заблаговременно.
На вопрос о том, каких еще мер в отношении Ирана можно ожидать, Спайсер ответил, что США "не собираются заранее телеграфировать" информацию о своих намерениях и "имеющихся вариантах". Он напомнил, что такой подход озвучивал еще в ходе предвыборной кампании президент Дональд Трамп.