Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом не исключил никаких вариантов действий в отношении Ирана

Международная панорама
3 февраля, 21:16 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Вашингтон объяснил введение санкций в отношении Ирана "развитием событий за последнюю пару дней"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США намерены и впредь принимать в отношении Ирана "целесообразные ответные меры" и не исключают никаких вариантов действий. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил это на регулярном брифинге для журналистов.

Напомнив, что ранее было объявлено о расширении санкций против Ирана, он сказал, что "эти меры были приняты после того, как все было тщательно взвешено". "Мы и впредь будем принимать целесообразные ответные меры", - добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что "не снимает заранее со стола" никаких вариантов действий США.

Спайсер подтвердил, что введение санкций вызвано "развитием событий за последнюю пару дней". Но сами штрафные меры, по его словам, были подготовлены и одобрены заблаговременно.

На вопрос о том, каких еще мер в отношении Ирана можно ожидать, Спайсер ответил, что США "не собираются заранее телеграфировать" информацию о своих намерениях и "имеющихся вариантах". Он напомнил, что такой подход озвучивал еще в ходе предвыборной кампании президент Дональд Трамп.

Смотрите также

США ввели новые санкции в отношении Ирана
Трамп заявил, что Иран играет с огнем
Группа из 22 сенаторов призвала Трампа ужесточить санкции в отношении Ирана

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Спайсер, Шон
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении Кубы
2
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
5
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
6
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама