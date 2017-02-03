Трамп заявил, что Иран играет с огнем

Трефилов считает неудачным выступление женской сборной России по гандболу на ЧЕСпорт 3 февраля, 15:09
РФ официально не признавала паспорта ДНР и ЛНРПолитика 3 февраля, 15:06
Гендиректор "Тосно": Логашов переходит из "Локомотива" как свободный агентСпорт 3 февраля, 15:06
Концерты Architects и выставка Ясумасы Моримуры: чем заняться в выходныеКультура 3 февраля, 15:00
Источник: лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в ЕвропуМеждународная панорама 3 февраля, 14:50
Российский лыжник Ретивых выиграл спринт на этапе Кубка мира в ПхенчханеСпорт 3 февраля, 14:47
Ситуация в АвдеевкеМеждународная панорама 3 февраля, 14:46
РФБ заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских командСпорт 3 февраля, 14:46
Агент: "Рубин" поступает неправильно, не отпуская Кверквелию в другой клубСпорт 3 февраля, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в "игре с огнем". Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.
"Иран играет с огнем - они не ценят, насколько "добр" к ним был президент Обама. Не я", - написал Трамп.
Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.
В понедельник, 30 января, телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье, 29 января, на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности. Резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года призывает Тегерану не проводить подобные испытания. В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против Ирана. В среду, 1 февраля, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил на регулярном брифинге, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе.
Позже министр обороны ИРИ Хосейн Дехган подтвердил факт проведения Тегераном испытания баллистической ракеты. Вместе с тем он обратил внимание на то, что эти действия не противоречат ни соглашению по иранской ядерной программе, ни резолюции 2231 СБ ООН. С аналогичным заявлением выступил МИД страны, указав, что в ядерном соглашении иранская ракетная программа не упоминается, а данная резолюция не запрещает Ирану проводить ракетные испытания, а лишь призывает не делать этого.
В четверг, 2 февраля, Дональд Трамп заявил, что Иран должен быть благодарен за заключение сделки по иранскому ядерному досье, и осудил ИРИ за произведенные ракетные запуски.