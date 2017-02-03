Трамп заявил, что Иран играет с огнем

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в "игре с огнем". Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Иран играет с огнем - они не ценят, насколько "добр" к ним был президент Обама. Не я", - написал Трамп.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.

В понедельник, 30 января, телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье, 29 января, на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности. Резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года призывает Тегерану не проводить подобные испытания. В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против Ирана. В среду, 1 февраля, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил на регулярном брифинге, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе.

Позже министр обороны ИРИ Хосейн Дехган подтвердил факт проведения Тегераном испытания баллистической ракеты. Вместе с тем он обратил внимание на то, что эти действия не противоречат ни соглашению по иранской ядерной программе, ни резолюции 2231 СБ ООН. С аналогичным заявлением выступил МИД страны, указав, что в ядерном соглашении иранская ракетная программа не упоминается, а данная резолюция не запрещает Ирану проводить ракетные испытания, а лишь призывает не делать этого.

В четверг, 2 февраля, Дональд Трамп заявил, что Иран должен быть благодарен за заключение сделки по иранскому ядерному досье, и осудил ИРИ за произведенные ракетные запуски.