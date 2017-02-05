Лидер республиканцев в Сенате не разделяет готовность Трампа сравнивать США с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Россия устроена иначе, чем США, и ставить между этими странами знак равенства нельзя, так как Штаты исключительны. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN лидер республиканцев в Сенате Конгресса Митч Макконелл.

Его попросили прокомментировать мнение президента Дональда Трампа, который в интервью телеканалу Fox News отказался называть США невинным с моральной точки зрения государством.

"Нет, я не считаю, что можно равнозначно оценивать тип поведения России и тип поведения США", - полагает законодатель, назвав Соединенные Штаты "исключительной страной" и повторив распространенную на Западе позицию по поводу Украины и воссоединения Крыма с РФ.

"Америка иная. Мы действуем совершенно по-другому, чем Россия. Я считаю, что в этом заключается различие, которое очевидно и понятно всем американцам. Я (на месте президента Трампа) охарактеризовал бы все иначе", - добавил Макконелл.

В минувшую субботу телеканал Fox News распространил выдержки из интервью Трампа, который, в частности, заявил, что пока не знает, сложатся ли у него рабочие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, однако выразил уверенность в том, что налаживание отношений Вашингтона и Москвы как минимум помогло бы в борьбе с ИГ и радикальным исламизмом.

Когда ему напомнили об обвинениях Запада в адрес РФ и ее руководства, Трамп констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной. "И что вы думаете? Наша страна невинна?" - задал он риторический вопрос.