Мадуро надеется на встречу с Папой Римским для разрешения кризиса в Венесуэле

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подготовке к переговорам с оппозицией, в которых примет также участие Папа Римский Франциск. Об этом сообщает агентство France Presse (AFP).

"Прорабатывается встреча с Папой Франциском. Я надеюсь, что она состоится", - приводит агентство слова Мадуро. О дате возможного проведения подобной встречи президент Венесуэлы не сообщил.

После победы оппозиции на парламентских выборах в декабре 2015 года Венесуэла переживает острый политический кризис. При участии международных посредников в конце октября 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и оппозиционного "Блока демократического единства" (БДЕ), контролирующего Национальную ассамблею. На ноябрьских переговорах стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В начале января парламент Венесуэлы принял резолюцию об "оставлении поста" президентом Николасом Мадуро. Верховный суд позднее признал ее недействительной. В конце января текущего года БДЕ обвинил правительство в невыполнении ранее достигнутых договоренностей и заявил, что окончательно прекращает с ним диалог.