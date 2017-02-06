Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро надеется на встречу с Папой Римским для разрешения кризиса в Венесуэле

Международная панорама
6 февраля, 2:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По словам президента Венесуэлы, встреча с понтификом прорабатывается
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подготовке к переговорам с оппозицией, в которых примет также участие Папа Римский Франциск. Об этом сообщает агентство France Presse (AFP).

"Прорабатывается встреча с Папой Франциском. Я надеюсь, что она состоится", - приводит агентство слова Мадуро. О дате возможного проведения подобной встречи президент Венесуэлы не сообщил.

После победы оппозиции на парламентских выборах в декабре 2015 года Венесуэла переживает острый политический кризис. При участии международных посредников в конце октября 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и оппозиционного "Блока демократического единства" (БДЕ), контролирующего Национальную ассамблею. На ноябрьских переговорах стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В начале января парламент Венесуэлы принял резолюцию об "оставлении поста" президентом Николасом Мадуро. Верховный суд позднее признал ее недействительной. В конце января текущего года БДЕ обвинил правительство в невыполнении ранее достигнутых договоренностей и заявил, что окончательно прекращает с ним диалог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политическое противостояние в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: Трамп сомневается в праве США читать мораль России
2
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
3
На Урале возбуждено дело о смерти ребенка, предположительно погибшего от укусов собак
4
Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы
5
Савченко заявила о готовности стать президентом
6
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама