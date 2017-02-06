Более 760 человек задержаны в Турции по подозрению в связях с ИГ

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АНКАРА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая полиция провела массовые задержания подозреваемых в связях в группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 29 провинциях страны. Как сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на Главное управление безопасности, число задержанных составляет 763 человека.
Операции по задержанию подозреваемых начались 5 февраля одновременно в 29 провинциях. Сотрудники контртеррористических отделов региональных Управлений безопасности одновременно проводили десятки рейдов по местам проживания предполагаемых членов ИГ.
В домах у задержанных найдено большое количество документации ИГ в печатном и электронном виде, книги исламистского и экстремистского содержания, два незарегистрированных пистолета, четыре ружья, более 370 патронов. Отмечается, что группировка находится в активном поиске возможностей для проведения терактов и усилила пропаганду среди своих членов.
В воскресенье сообщалось, что в ходе рейдов было задержано около 400 подозреваемых. Наибольшее число предполагаемых членов ИГ задержано в провинциях Шанлыурфа (150), Анкара (60), Газиантеп (47), Бурса (46). Рейды прошли также в Стамбуле, Измире и других регионах Турции.
Сообщается, что среди подозреваемых есть иностранцы, которые регулярно посещали Сирию, регионы, где действуют террористы и идут бои.