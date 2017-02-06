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Норвежская разведка заявила об усилении киберугроз для королевства со стороны РФ

Международная панорама
6 февраля, 14:21 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Российские дипломаты подчеркнули, что "антироссийские обвинения ничем не обоснованы и являются очередной попыткой устроить "охоту на ведьм"
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ОСЛО, 6 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Военная разведывательная служба (ВРС) Норвегии отмечает усиление кибернетических угроз для королевства - преимущественно со стороны России, а также Китая. Об этом говорится в открытом докладе Fokus, в котором ведомство ежегодно указывает на мировые тенденции, имеющие значение для скандинавской страны и ее интересов.

"Угрозы для политических, военных и экономических целей в цифровом пространстве усиливаются. Как следствие, в этом году мы ожидаем проведения масштабных цифровых операций против Норвегии. Россия осуществляла подобные операции, чтобы повлиять на предвыборную кампанию в США, и нельзя исключать той возможности, что иностранные державы предпримут попытку тем или иным образом повлиять на исход выборов здесь в Норвегии и других государствах Европы в 2017 году", - говорится в открывающем документ обращении главы ВРС Мортена Хаги Лунде.

Генерал-лейтенант считает, что цифровые угрозы являются одной из трех главных тенденций, которые могут затронуть интересы страны. Два других - угроза проведения терактов в Европе исламистскими группировками, а также сохраняющиеся геополитические противоречия между РФ и Западом, которые потенциально способны привести к прямой конфронтации двух сторон, несмотря на то, что ни одна из них не хочет подобного развития событий.

Россия против Запада

России посвящена первая и самая большая по объему часть 85-страничного доклада. В документе подчеркивается, что РФ намерена наращивать военный потенциал, "несмотря на экономические трудности" и уделять повышенное внимание защите своих интересов в Арктике, а также ближнем зарубежье. Авторы доклада ожидают более активного участия РФ в боевых действиях на территории Сирии в 2017 году, а также усиления якобы проводимой Москвой "дестабилизирующей политики в отношении Украины". Вместе с тем отмечается, что от линии, которой в отношении РФ будет придерживаться администрация нового президента США Дональда Трампа, будут зависеть многие будущие решения российского руководства в сферах внешней политики и политики безопасности.

"Острое стратегическое соперничество России и Запада на фоне конфликтов на Украине и в Сирии осложняет задачу по прогнозированию будущего. Вместе с тем, при сохранении подобного климата легко могут возникнуть ситуации, чреватые более серьезными последствиями, чем те, в которых могут быть заинтересованы стороны", - говорится в докладе.

"Охота на ведьм"

На минувшей неделе Полицейская служба безопасности Норвегии (ПСБ) в своем ежегодном докладе также уделила повышенное внимание цифровым угрозам и якобы осуществляемой в Норвегии активной деятельности российских разведслужб. Через два дня после публикации доклада в ПСБ заявили о том, что хакеры, предположительно связанные с Россией, в январе пытались взломать учетные записи электронной почты норвежских госслужащих, в том числе сотрудников МИД, минобороны и самой ПСБ. Неделей ранее ПСБ сообщила о якобы имевших место попытках российских спецслужб повлиять на решения Норвежского нобелевского комитета и не допустить присуждения премии мира за 2015 год президенту Украины Петру Порошенко, фамилия которого могла находиться в секретном списке выдвинутых на нее лиц и организаций.

В посольстве РФ ранее неоднократно заявляли о попытках норвежских спецслужб "демонизировать Россию" и добиться увеличения полномочий и финансирования, играя на шпионской и хакерской темах. Так, ВРС сейчас пытается получить право доступа ко всему проходящему через страну высокоскоростному телефонному и интернет-трафику. Российские дипломаты выразили разочарование представленной ПСБ оценкой угроз безопасности королевства, подчеркнув, что "антироссийские обвинения ничем не обоснованы и являются очередной попыткой устроить "охоту на ведьм", настроить общественное мнение против" РФ и запугать норвежских граждан, "искренне заинтересованных в развитии связей с Россией".

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