Басурин: украинские силовики за сутки 1229 раз обстреляли ДНР

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Двое ополченцев провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли при обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки преступные силы Украины 1229 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 108 раз, минометы различного калибра - 435 раз, боевые машины пехоты - 41 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие - 569 раз. Потери армии Донецкой народной республики составили двое погибших военнослужащих", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин добавил, что наиболее интенсивный огонь был сконцентрирован на горловском и ясиноватством участках, в районе населенных пунктов Широкая и Железная Балки, Зайцево, Ясиноватая, Красный Партизан, Крутая Балка, Спартак, Жабичево. Под обстрел также попали Макеевка, Докучаевск, Донецк и южные села ДНР.

По данным разведки республики, в направлении Ясиноватой вблизи подконтрольного Киеву села Александрополь выявлены три украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика" калибра 122 мм, и еще три САУ в Красногоровке к западу от Донецка.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники по всей линии соприкосновения. Однако, по данным оперативного командования ДНР, Киев вместо отвода стянул дополнительную технику к линии разграничения.