Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Басурин: Киев стянул дополнительную технику к линии разграничения

Международная панорама
5 февраля, 21:21 дата обновления: 6 февраля, 0:03 UTC+3 ДОНЕЦК 5, февраля. /ТАСС
По мнению замкомандующего оперативным командованием ДНР, таким образом ВСУ готовится к наступлению по всей линии соприкосновения
Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Украинские военные вместо требуемого Контактной группой отвода вооружений стянули к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы и технику. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а наоборот занялось проведением наращивания группировки войск. Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин также указал, что на территорию Авдеевского коксохимического завода из Краматорска прибыли два украинских ракетных тактических комплекса "Точка-У", еще шесть выгрузились на железнодорожной станции в селе Новобахмутовка Ясиноватского района, а затем "убыли для выполнения задач".

Подготовка к наступлению?

По данным разведки ДНР, в район расположения украинской 72 отдельной механизированной бригады прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. А в районе города Волноваха (в южном направлении от Донецка) замечено прибытие подразделения Национальной гвардии Украины.

Смотрите также

Басурин: украинские силовики за сутки 524 раза обстреляли ДНР
С начала обострения ситуации из Авдеевки эвакуировано 266 человек
ЛНР: силовики перебросили к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и технику

"На усиление механизированных бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины) на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57 отдельной мотопехотной бригады", - добавил замкомандующего.

Кроме того, в командовании ДНР добавили, что установлен факт перемещения 92 отдельной механизированной бригады в полном составе из Харьковской области в зону боевых действий. Также сообщается, что из села Урзуф в Мариуполь прибыли три националистических батальона "Азова".

"Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Басурин.

Обострение в Донбассе

В последние дни обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Урале возбуждено дело о смерти ребенка, предположительно погибшего от укусов собак
2
Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
5
Шведы вернули должок: сборная России проиграла в финале ЧМ по бенди
6
Басурин: Киев стянул дополнительную технику к линии разграничения
7
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
Темы дня
Реклама