Басурин: Киев стянул дополнительную технику к линии разграничения

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Украинские военные вместо требуемого Контактной группой отвода вооружений стянули к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы и технику. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а наоборот занялось проведением наращивания группировки войск. Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин также указал, что на территорию Авдеевского коксохимического завода из Краматорска прибыли два украинских ракетных тактических комплекса "Точка-У", еще шесть выгрузились на железнодорожной станции в селе Новобахмутовка Ясиноватского района, а затем "убыли для выполнения задач".

Подготовка к наступлению?

По данным разведки ДНР, в район расположения украинской 72 отдельной механизированной бригады прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (организация запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. А в районе города Волноваха (в южном направлении от Донецка) замечено прибытие подразделения Национальной гвардии Украины.

"На усиление механизированных бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины) на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57 отдельной мотопехотной бригады", - добавил замкомандующего.

Кроме того, в командовании ДНР добавили, что установлен факт перемещения 92 отдельной механизированной бригады в полном составе из Харьковской области в зону боевых действий. Также сообщается, что из села Урзуф в Мариуполь прибыли три националистических батальона "Азова".

"Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Басурин.

Обострение в Донбассе

В последние дни обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.