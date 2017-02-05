ЛНР: силовики перебросили к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и технику

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения самоходные артиллерийские установки (САУ), танки, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР). Об этом заявил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, сообщает агентство Луганскинформцентр..

"Нами выявлено прибытие в населенный пункт Золотое девяти грузовых автомобилей с боеприпасами в сопровождении четырех БТР. Также с колонной прибыло 20 человек хорошо экипированного личного состава", - сказал он.

По данным Марочко, в районе населенного пункта Возрождение в ночное время также прибыла колонна украинской бронетехники, в составе которой три танка, две САУ и пяти БМП. Возле села Троицкое, как отметили в народной милиции, наблюдалось прибытие группы иностранных наемников.

"Командованием ВСУ (Вооруженных сил Украины) активизирована разведка вдоль линии боевого соприкосновения при помощи беспилотных летательных аппаратов", - добавил представитель ведомства. В частности, по его словам, возле Крымского украинские силовики ведут воздушную разведку с целью перехода диверсионно-разведовательной группы в "серую зону" и на территорию ЛНР для проведения диверсий.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.