С начала обострения ситуации из Авдеевки эвакуировано 266 человек

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украинские спасатели с момента обострения ситуации в районе Авдеевки эвакуировали из города 266 человек, в том числе 124 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Из Авдеевки эвакуировано 266 человек, их них 42 человека пожилого возраста и 124 ребенка. На протяжении суток - 22 человека, их них 10 детей. Сформированы списки из 33 человек на эвакуацию, из них 16 детей", - говорится в сообщении.

Вооруженные столкновения вдоль линии соприкосновения в районе Авдеевки, а также Ясиноватой продолжаются уже восьмые сутки. Стороны обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах, в том числе из систем залпового огня "Град". В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.