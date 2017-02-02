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ООН сообщила о "тяжелых потерях" среди украинских силовиков и ополченцев в районе Авдеевки

Международная панорама
2 февраля, 23:55 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Организация имеет сведения о разрушениях жилых домов и школ в Авдеевке
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ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Украинские подразделения и силы провозглашенных республик Донбасса понесли "тяжелые потери" в боевых действиях в районе Авдеевки. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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По его словам, в ООН поступают "сообщения о жертвах среди гражданских, в том числе по меньшей мере четырех погибших", а также "тяжелых потерях среди комбатантов с обеих сторон".

Как сообщил Фелтман, также ООН располагает информацией о разрушении жилых домов и школ в Авдеевке. Это, отметил замгенсека ООН, вызывает "серьезную обеспокоенность возможными нарушениями международного гуманитарного права всеми сторонами" конфликта. "В настоящий момент поступают сообщения о столкновениях, которые напрямую угрожают КПП, используемых гражданскими лицами, жилым районам и критическим объектам гражданской инфраструктуры", - сказал он.

Фелтман повторил призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному прекращению огня на востоке Украины и возвращению на путь мирного урегулирования конфликта на основе Минских соглашений.

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