В результате взрыва авто в Луганске погиб только полковник Анащенко

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Прокуратура провозглашенной Луганской народной республики уточнила, что в результате взрыва автомобиля в Луганске погиб только начальник управления народной милиции полковник Олег Анащенко. Об этом сообщил представитель ведомства Давид Кац.

"Установлено, что в автомобиле находился один человек - Олег Анащенко", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Кац отметил, что в настоящий момент устанавливаются вид и характер взрывного устройства. По данному факту генпрокуратура ЛНР открыла уголовное дело по статье террористический акт. "Правоохранительные органы примут все возможные меры для поимки и привлечения к ответственности виновных в данном преступлении лиц", - заверил Кац.

Ранее в пресс-службе народной милиции ЛНР сообщили, что вместе с Анащенко погиб еще один человек, находившийся в автомобиле.