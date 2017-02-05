Басурин: украинские силовики за сутки 524 раза обстреляли ДНР

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 524 раза обстреляли города и районы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.

"Обстановка в Донецкой народной республике имеет тенденцию к стабилизации. За прошедшие сутки преступные силы Украины 524 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 25 раз, минометы различного калибра - 158 раз, БМП (боевые машины пехоты) - 40 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие - 301 раз", - сказал он.

По данным Басурина, наиболее интенсивным обстрелам со стороны подразделений ВСУ подверглись поселки Михайловка, Зайцево, Широкая Балка в окрестностях Горловки, а также села Саханка, Ленинское, Коминтерново и Сосновское на юге ДНР.

"В результате обстрелов украинских военных населенного пункта Ясное (под Докучаевском) получил повреждения жилой дом № 13 по улице Богдана Хмельницкого, перебита теплотрасса и оборваны линии электропередачи, из-за чего весь поселок остался без света", - добавил представитель ведомства.

Разведкой ДНР также зафиксировано перемещение тяжелой артиллерии и техники. Так, в районе села Николаевка обнаружены три гаубицы "Мста-Б", а в районе села Белая Каменка - три замаскированных танка. Еще шесть танков зафиксированы под Донецком, в районе Марьинки.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.