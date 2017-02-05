Басурин: украинские силовики за сутки 524 раза обстреляли ДНР

Источник: "Локомотив" ведет переговоры с "Ольборгом" по трансферу футболиста БассогогаСпорт 5 февраля, 15:24
Вяльбе: лыжнику Ретивых важно сохранить форму перед стартом чемпионата мираСпорт 5 февраля, 14:59
Россиянки завоевали бронзу на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина в командеСпорт 5 февраля, 14:36
Более 15 тысяч человек стали участниками "Московской лыжни - 2017"Спорт 5 февраля, 14:01
Российские лыжники Ретивых и Парфенов победили в командном спринте на этапе КМ в ПхенчханеСпорт 5 февраля, 13:56
Тарпищев: сборная России выиграет Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя составамиСпорт 5 февраля, 13:49
В Новой Москве автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 5 февраля, 13:43
Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в СирииПолитика 5 февраля, 13:35
Лидер "Шалтая-Болтая" не заключал сделку со следствием и признал винуПроисшествия 5 февраля, 13:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 524 раза обстреляли города и районы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.
"Обстановка в Донецкой народной республике имеет тенденцию к стабилизации. За прошедшие сутки преступные силы Украины 524 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 25 раз, минометы различного калибра - 158 раз, БМП (боевые машины пехоты) - 40 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие - 301 раз", - сказал он.
По данным Басурина, наиболее интенсивным обстрелам со стороны подразделений ВСУ подверглись поселки Михайловка, Зайцево, Широкая Балка в окрестностях Горловки, а также села Саханка, Ленинское, Коминтерново и Сосновское на юге ДНР.
"В результате обстрелов украинских военных населенного пункта Ясное (под Докучаевском) получил повреждения жилой дом № 13 по улице Богдана Хмельницкого, перебита теплотрасса и оборваны линии электропередачи, из-за чего весь поселок остался без света", - добавил представитель ведомства.
Разведкой ДНР также зафиксировано перемещение тяжелой артиллерии и техники. Так, в районе села Николаевка обнаружены три гаубицы "Мста-Б", а в районе села Белая Каменка - три замаскированных танка. Еще шесть танков зафиксированы под Донецком, в районе Марьинки.
В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.