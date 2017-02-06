Владелец журнала, где работала Пенелопа Фийон, удивлен обвинениями в ее адрес

ПАРИЖ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Владелец журнала Revue des Deux Mondes, где работала супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопа Фийон, удивлен выдвинутыми в ее адрес обвинениями. Об этом издатель Марк Ладре де Лашарейр заявил агентству AFP.

"Ее работа отнюдь не была фиктивной", - заявил де Лашарейр.

Данное заявление было сделано перед началом пресс-конференции Франсуа Фийона, кандидата от "Республиканцев" на президентских выборах, в ходе которой он представит разъяснения на фоне разразившегося вокруг его супруги скандала.

"Пенелопагейт"

Скандал вокруг Франсуа Фийона и его супруги разгорелся после разоблачительных публикаций газеты Le Canard enchaîné. По сведениям издания, Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника в парламентском аппарате своего супруга и получала за это соответствующее жалованье, но при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Как утверждает газета, за это время она получила из казны в общей сложности около €900 тыс. Также она числилась в штате редакции литературного издания Revue des Deux Mondes, владельцем которого является друг Фийона.

Кроме того, по данным газеты, политик во время работы в Сенате в период с 2005 по 2007 годы зачислил в свой парламентский аппарат двух собственных детей. В общей сложности им было выплачено вознаграждение в размере €84 тыс., утверждает Le Canard enchaîné.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку он рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Le Canard enchaîné французская прокуратура начала предварительное расследование.