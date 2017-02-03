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СМИ: в Сенате Франции проходят обыски в связи с расследованием дела о жене Фийона

Международная панорама
3 февраля, 13:49 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, февраля. /ТАСС
Сотрудники Центрального бюро по борьбе с коррупцией ищут документы, которые могут относиться к выплатам жалованья Пенелопе Фийон
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Франсуа Фийон с женой Пенелопой

Франсуа Фийон с женой Пенелопой

© REUTERS/Pascal Rossigno

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Французская полиция проводит обыски в здании Сената в рамках расследования дела о возможном хищении государственных средств - так называемом "деле Пенелопы Фийон". Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

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По ее данным, трое сотрудников Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями прибыли 3 февраля утром в верхнюю палату французского парламента с целью изъять документы, которые могут относиться к выплатам жалованья супруге Фийона. Также следователи ищут документы, которые могли бы указывать на аналогичные факты в отношении двоих детей кандидата от партии "Республиканцы" на пост президента страны. В понедельник, 30 января, Франсуа и Пенелопа Фийон по отдельности допрашивались следователями. Разговор продолжался несколько часов.

Кандидат на пост президента страны Франсуа Фийон оказался в центре скандала после того, как в минувшую среду газета Le Canard enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что его супруга Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника мужа в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей были выплачены €500 тыс.

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку оно рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Le Canard enchaîné французская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы выяснить обстоятельства хищения государственных средств методом создания фиктивного рабочего места.

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