Военно-морские силы США: состав, финансирование и проблемы

Президент США Дональд Трамп еще во время своей избирательной кампании указывал на серьезные проблемы, связанные с финансированием и боеспособностью вооруженных сил США, а в понедельник заявил, что военно-морские силы страны находятся "почти на таком же низком уровне, как и в Первую мировую войну". О состоянии и составе американских ВМС, а также о том, справедливо ли утверждение 45-го президента США, — в материале ТАСС.

Бюджет в сравнении

Для того чтобы иметь приблизительное представление об объеме средств, которые ВМС запросили на 2017 фискальный год, достаточно сравнить эту сумму ($165 млрд) с общим военным бюджетом других стран. Так, в 2015 году совокупный военный бюджет России, Великобритании и Германии составил $162 млрд. Однако даже такой колоссальной суммы, которой два года назад хватило на обеспечение вооруженных сил (включая и армию, и флот, и авиацию) трех мировых держав, для военно-морских сил США маловато.

Так, во вторник Пентагон обратился в Сенат США с планом, предусматривающим увеличение военного бюджета на $30 млрд, из них $11 млрд — на нужды ВМС. По мнению командования военно-морских сил, в случае, если дополнительные средства не будут выделены, боеготовность флота сильно пострадает.

Размер флота и обещания Трампа

В понедельник Дональд Трамп выступил на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида с заявлением, в котором, помимо сравнения состояния ВМС США до 1914 года с современным, пообещал, что "ни один доллар налогоплательщиков не будет потрачен впустую". На службе ВМС США на сегодняшний день находятся 274 военных корабля. Для сравнения: в августе 1945 года этот показатель был в разы выше — 6768 кораблей.

В своей избирательной кампании 45-й президент ставил своей задачей восстановление вооруженных сил страны и увеличение расходов в оборонной сфере. И частью его плана, озвученного в сентябре 2016 года, стало доведение общего количества военных кораблей до 350.

Военно-морские силы страны и сами выступили в декабре 2016 года со схожей инициативой: в течение 30 лет, по мнению ВМС, необходимо увеличить количество кораблей до 355. А это подразумевает дополнительные ежегодные расходы на строительство новых судов в $25 млрд.

Ровно через неделю после своей инаугурации Трамп подписал исполнительный указ о существенной реорганизации ВС страны, частично выполнив свои обещания. Согласно документу, в течение 60 дней новый министр обороны Джеймс Мэттис должен представить президенту план по улучшению общей боеготовности к 2019 финансовому году. И вполне ожидаемо, что увеличение численности флота и финансирования ВМС будет в этом плане упомянуто.

В целом, сравнения флота США с показателями начала XX века очень популярны среди политиков из Республиканской партии, начиная с нынешнего министра жилищного строительства и городского развития Бена Карсона, заканчивая бывшим кандидатом на пост президента Миттом Ромни. Демократы придерживаются другой точки зрения и полагают, что количество не означает качество, а боевые возможности современных кораблей превосходят не только возможности кораблей 1910-х годов, что вполне естественно, но и современные аналоги, стоящие на вооружении других стран, таких как Россия и Китай.

Проблемное наследие Обамы

Как сообщил американский еженедельник Defence News, в настоящее время ВМС не хватает средств даже на ремонт существующих кораблей, а задолженность по отложенному ремонту постоянно растет. А из всех многоцелевых истребителей корабельного базирования ВМС подняться в небо может лишь каждый третий аппарат. Остальные две трети не могут по техническим причинам (либо находятся на ремонте, либо ожидают поставок запасных частей). Эта системная проблема досталась Трампу "в наследство" от бывшего президента.

В период президентства Барака Обамы военные расходы существенно сократились: в 2010 году бюджет составлял $721 млрд, а к 2013 году обвалился до $610 млрд. Тренд на постепенное увеличение оборонных расходов проявился лишь в 2015 году. При этом президент-республиканец Джордж Буш — младший за восемь лет президентства сумел увеличить расходы на "оборонку" вдвое — с $335 млрд в 2001 году до $698 в 2009 году.

Александр Мосесов