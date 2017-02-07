МИД Украины выразил протест послу ФРГ в Киеве за слова о выборах в Донбассе

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. МИД Украины выразил протест послу ФРГ в Киеве Эрнсту Райхелю за его слова о ситуации в Донбассе и условиях для проведения там местных выборов. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Во время встречи немецком дипломату было указано о недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса", - говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве добавили, что в разговоре послу вновь была озвучена официальная позиция Киева о якобы присутствии в Донбассе российских войск и возможности проведения выборов только после их вывода.

"При этом на Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленных на возвращение мира в Донбасс", - подчеркивается в сообщении.

Повод для демарша

Поводом для демарша в случае с Райхелем стали его слова в интервью агентству "РБК - Украина". Он, в частности, поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях. "Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - сказал он.

Россия на самом высоком уровне неоднократно заявляла, что никаких российских войск в Донбассе нет и не было, а любая риторика в данном контексте направлена на то, чтобы не выполнять минские соглашения.

Согласно минским соглашениям, выборы должны были состояться еще в 2015 году наряду с проведением на Украине конституционной реформы с целью предоставления отдельным районами Донецкой и Луганской областей особого статуса на постоянной основе. Однако из-за нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства, в частности провести амнистию для всех участников событий в Донбассе, принять законодательство об особом статусе и разработать закон о выборах, сроки неоднократно переносились. И на сегодняшний день Украина по-прежнему отказывается обсуждать подготовку к выборам, мотивируя это низким уровнем безопасности в регионе и требуя передать участок границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов.