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В Колумбии отвергают обвинения в коррупции руководства избирательной кампании президента

Международная панорама
9 февраля, 0:51 UTC+3 БОГОТА /Корр. ТАСС, Антон Шамшин
Как отмечается в сообщении вице-президента страны, генпрокурор сказал, что нет доказательства, подтверждающего возможное вливание денег Odebrecht в президентскую кампанию в 2014 году
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БОГОТА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Обвинения в адрес руководства избирательной кампании президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в возможном получении средств от арестованного по делу о взяточничестве экс-сенатора Отто Була бездоказательны, а их авторы лишь пытаются запятнать кампанию 2014 года. Об этом говорится в официальном заявлении вице-президента Германа Варгаса Льераса и кабинета министров.

"Сегодня господин генеральный прокурор заявил, что нет никакого документального доказательства, которое бы являлось подтверждением возможного вливания средств (бразильской строительной фирмой) Odebrecht в президентскую кампанию Хуана Мануэля Сантоса в 2014 году. Он также отметил, что этот вопрос возник только лишь как следствие свидетельских показаний господина Отто Була", - отмечается в сообщении.

"В связи с этим абсурдно и неприемлемо, когда лица со спорной репутацией посредством обычного бездоказательного заявления пытаются запятнать президентскую кампанию 2014 года, - говорится в тексте. - Мы верим, что Национальный избирательный совет, который компетентен в расследовании подобных обвинений, быстро установит истину".

Во вторник генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес в ходе пресс-конференции сообщил, что часть средств, полученных в качестве взятки от Odebrecht экс- сенатором Отто Була, могла пойти на финансирование кампании по переизбранию на второй срок президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в 2014 году. Руководитель президентской кампании Сантоса 2014 года Хосе Роберто Прието отверг озвученные предположения.

Була был помещен под стражу 14 января по подозрению в получении части взятки, которую заплатила Odebrecht за контракт на строительство автодороги, ведущей от города Оканья (департамент Норте-де-Сантандер) в Гамарру (департамент Сесар) в 2013 году.

Смотрите также

Взятки от Odebrecht могли быть использованы в предвыборной кампании президента Колумбии

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