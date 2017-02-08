Взятки от Odebrecht могли быть использованы в предвыборной кампании президента Колумбии

БОГОТА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Проходящий по делу о получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht колумбийский экс-сенатор Отто Була мог перевести часть средств на финансирование кампании по переизбранию на второй срок президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в 2014 году. Об этом сообщил во вторник в ходе пресс-конференции генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес.

"Было установлено, что от указанной суммы в $4,6 млн господин Отто Була в течение 2014 года совершил два перевода в Колумбию, общая сумма которых на тот момент была эквивалентной $1 млн. Конечным получателем платежа могло стать руководство кампании "Сантос президент - 2014". От миллиона долларов была взята комиссия в 10% в счет третьих лиц, которых уже идентифицировали", - сказал генеральный прокурор.

По его словам, прокуратура передала копии этого дела в Национальный избирательный совет Колумбии, который компетентен в этих вопросах.

В свою очередь, Хосе Роберто Прието, руководитель президентской кампании Сантоса 2014 года, в открытом письме, опубликованной газетой El Tiempo, отрицает предъявленные обвинения: "В качестве управляющего ассоциации "Хуан Мануэль Сантос президент 2014" я продвигал запрет на получение добровольных взносов. Расходы ассоциации оплачивались за счет денежных поступлений в соответствии с законом".

Экс-сенатор Отто Була был задержан и помещен под стражу 14 января этого года по подозрению в получении части взятки, которую заплатила бразильская строительная компания Odebrecht за контракт на строительство автодороги, ведущей от города Оканья (департамент Норте-де-Сантандер) в Гамарру (департамент Сесар) в 2013 году, которая стала частью крупного проекта прокладки автомагистрали "Рута дель Соль".