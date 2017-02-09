СМИ: КНДР может обладать материалами для создания 60 ядерных боеголовок

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СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. КНДР может располагать материалами, достаточными для создания от 46 до 60 ядерных боеголовок. Об этом сообщила в четверг южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении конфиденциальный документ военных и разведывательных служб.
Так, предполагается, что в распоряжении северокорейской стороны по состоянию на 2016 год могло находиться до 758 кг обогащенного урана и до 54 кг обогащенного плутония. По расчетам специалистов, которые приводит издание, на одну ядерную боеголовку уходит либо 16-20 кг такого урана, либо 4-6 кг плутония. На основе этих данных специалисты подсчитали, что КНДР может создать от 37 до 47 боеголовок с использованием урана и от 9 до 13 боеголовок с использованием плутония.
Как отмечается, ранее эксперты полагали, что соответствующие запасы КНДР значительно меньше - 300-400 кг обогащенного урана и 40-50 кг плутония.
КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. В январе 2017 года Пхеньян заявил о намерении в скором времени произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Совет Безопасности ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Северокорейский МИД отверг резолюцию СБ ООН на основании того, что, как утверждают в Пхеньяне, ядерный тест "был осуществлен в целях самообороны" в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника - "в интересах исследования космоса в мирных целях".