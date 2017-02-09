Львов усилит охрану Генконсульства Польши в связи с инцидентом

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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Охрана Генерального консульства Польши во Львове будет усилена, после того как накануне неизвестные забросали здание дипломатического учреждения бутылками и разрисовали забор. Об этом заявил на брифинге руководитель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.
"Я думаю, что мы получим соответствующее ходатайство от руководителя Национальной гвардии Украины и обеспечим выполнение дополнительных мер, которые бы обеспечили охрану и безопасность того или иного объекта", - цитируют его местные СМИ.
Губернатор сообщил, что ранее у него состоялся разговор на эту тему с главой Нацгвардии. Сам хулиганский поступок Синютка назвал провокацией с целью "поссорить украинцев и поляков".
Неизвестные злоумышленники 8 февраля нанесли надписи "Наша земля" на забор польского Генконсульства и забросали фасад здания бутылками с красной краской. Украинские правоохранители открыли уголовное дело по данному факту. МИД Украины в этом "хулигантстве" усмотрел заинтересованность некой "третьей стороны".