Прокуратура Киева завела дело на депутата Гончаренко за его надпись у посольства ФРГ

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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Киева открыла уголовное дело на заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной раде Алексея Гончаренко в связи с его действиями возле посольства ФРГ в Киеве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
"По факту хулиганских действий у посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по статье УК Украины "хулиганство", - написал он. Генпрокурор также пообещал, что "органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и беспристрастное расследование данного факта".
На днях посол Германии Эрнст Райхель поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях. Гончаренко в знак протеста против этих высказываний посла написал "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, который находится у здания посольства Германии в Киеве.
В МИД Германии заявили, что подобные действия депутата считают несоразмерными. "Мы убеждены, что это, даже если и является реакцией на заявления посла, представляет собой несоразмерные действия", - сказал официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.