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Прокуратура Киева завела дело на депутата Гончаренко за его надпись у посольства ФРГ

Международная панорама
9 февраля, 13:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что "органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и беспристрастное расследование"
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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Киева открыла уголовное дело на заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной раде Алексея Гончаренко в связи с его действиями возле посольства ФРГ в Киеве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"По факту хулиганских действий у посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по статье УК Украины "хулиганство", - написал он. Генпрокурор также пообещал, что "органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и беспристрастное расследование данного факта".

На днях посол Германии Эрнст Райхель поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях. Гончаренко в знак протеста против этих высказываний посла написал "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, который находится у здания посольства Германии в Киеве.

В МИД Германии заявили, что подобные действия депутата считают несоразмерными. "Мы убеждены, что это, даже если и является реакцией на заявления посла, представляет собой несоразмерные действия", - сказал официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич
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