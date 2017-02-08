Депутат Рады написал "нет" на фрагменте Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве

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КИЕВ, БЕРЛИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Замглавы президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в знак протеста против высказываний посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе написал слово "nein" (по нем. - "нет") на фрагменте Берлинской стены, установленном возле немецкого посольства в Киеве. Об этом сообщило агентство "112. Украина".
"Я еще раз повторяю: наш ответ - нет. И если кто-то не понимает по-русски или по-украински, то мы скажем на немецком - nein", - заявил Гончаренко журналистам, добавив, что считает необходимым отзыв посла из Украины, так как он озвучил "антиукраинское заявление, и оно не в духе немецкой политики".
В киевской полиции пожаловались на невозможность применить санкции к Гончаренко из-за его депутатского иммунитета, добавив, что этим делом должна заниматься прокуратура. В прокуратуре же уверены, что делом должна заниматься полиция, так как "это административное нарушение, а не уголовное".
Ранее посол Германии Эрнст Райхель в интервью поставил под сомнение правомерность заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях. "Необязательно, что выборы в Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - сказал он.
МИД Украины в связи с этими высказываниями вызвал посла для объяснений и выразил ему протест.
Фрагмент Берлинской стены был установлен возле посольства Германии в Киеве в ноябре 2009 года по случаю 20-летия ее падения. Средства на транспортировку и установку полностью выделила немецкая сторона.
МИД ФРГ сожалеет о действиях депутата Рады из партии "Блок Петра Порошенко". Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Мы убеждены, что это, даже если и является реакцией на заявления посла, представляет собой несоразмерные действия", - подчеркнул Шефер. Он напомнил при этом, что "Германия была первой страной, которая установила дипломатические отношения с Украиной", а немецкая "поддержка реформ экономики, общества и административной системы является беспрецедентной".
Рассказывая об инциденте, представитель МИД ФРГ отметил, что депутат проник на территорию посольства, а "попытки помешать ему совершить то, что он сделал, оказались неудачными после его указаний на то, что он обладает иммунитетом".
По словам Шефера, ведомство намерено привести фрагмент исторической стены в исходное состояние.