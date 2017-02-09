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ВВС Франции сообщили, что сопровождали российские бомбардировщики

Международная панорама
9 февраля, 23:24 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил факт пролета российских бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами у границ ряда европейских государств
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ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Французские истребители были подняты для сопровождения российских бомбардировщиков у берегов Бретани. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Франции.

"Около 12:30 (по местному времени, 14:30 мск) российские бомбардировщики приблизились к французской границе. Для их сопровождения были подняты два истребителя Mirage 2000-5  и один истребитель Rafale, - отмечается в коммюнике. В нем также утверждается, что самолеты РФ повернули обратно после того, как приблизились к берегам Испании.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил факт пролета российских бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами у границ ряда европейских государств. При этом он выразил удивление, что данное событие становится "новостью дня", поскольку полет осуществлялся в соответствии с международными правилами.

"Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 сегодня действительно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут их полета проходил через нейтральные воды в районе акватории Баренцева, Норвежского моря и Атлантического океана. Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78. На отдельных этапах маршрута патрулирования Ту-160 сопровождались самолетами иностранных государств, в том числе и летчиками ВВС Великобритании, для которых сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня", - сказал Конашенков.

"Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других стран", - подчеркнул он.

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