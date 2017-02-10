Военное издание в США опубликовало эссе о гипотетическом интернировании мусульман

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Военные в США задаются вопросом о том, как должны были бы реагировать высшие профессиональные военачальники, если бы президент страны распорядился создать лагеря для интернирования мусульман. Как сообщила в четверг газета The Washington Post, эссе на эту тему было опубликовано 26 января в теоретическом журнале Joint Force Quarterly ("Ежеквартальник объединенных сил"), издаваемом под эгидой Университета национальной обороны (National Defence University, NDU) США.

Эссе, озаглавленное "Насколько возможно выражение морального инакомыслия со стороны военных", было написано майором ВВС США Ли Туркоттом, представлено на университетский конкурс и признано лучшим в одной из трех категорий. В нем рассматривается гипотетическая ситуация, при которой некий американский президент решает интернировать по соображениям внутренней безопасности проживающих в стране мусульман и запрашивает мнение об этом председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США. Согласно сценарию, высший профессиональный военачальник решительно выступает против этой идеи, но президент его не слушает и претворяет свой план в жизнь. Председатель КНШ немедленно подает в отставку и уходит со своего поста, оплевываемый частью прессы.

Цель эссеиста, по его словам, заключалась в рассмотрении вопроса о том, "может ли когда-либо возникать моральный императив для того, чтобы военные - прежде всего высшие военачальники - отказывались подчиняться распоряжениям гражданских лидеров". "Я верю, что ответ - да", - пишет автор.

Он подчеркивает, что старался предельно деполитизировать свой текст. Да и журнал, согласно публикации, сознательно напечатал работы победителей конкурса не осенью, как обычно, а лишь спустя несколько месяцев после ноябрьских всеобщих выборов.

Но все же политических ассоциаций избежать не удалось. Как указывает The Washington Post, эссе было опубликовано буквально за день до того, как президент Дональд Трамп подписал указ об ограничении допуска в США жителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Теперь законность этого решения оспаривается в американских судах.