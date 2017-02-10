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Тибилов: накануне выборов в Южной Осетии нельзя допустить раскола в обществе

Международная панорама
10 февраля, 4:17 UTC+3 ЦХИНВАЛ корр. ТАСС, Юлия Семенова
Президент Южной Осетии подчеркнул, что первоочередная задача сейчас, - чтобы выборы прошли в спокойной обстановке
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ЦХИНВАЛ, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Юлия Семенова/. Правительство Южной Осетии в преддверии президентских выборов не допустит "отката республики" к расколу в обществе. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС президент Южной Осетии Леонид Тибилов.

"Конечно, период выборов всегда отличается от обычного будничного времени в жизни государства. Появляется определенный всплеск", - сказал он, напомнив, что президентские выборы в республике запланированы на 9 апреля.

Интервью

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов

Леонид Тибилов: Южная Осетия накануне выборов не допустит повторения раскола в обществе

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Тибилов сообщил, что, как действующий президент, внимательно следит за тем, как развиваются события. "Мы улавливаем, что некоторые претенденты ведут себя несдержанно, используют разные приемы, - продолжил он. - Я сделал соответствующее обращение к гражданам страны и к тем, кто будет баллотироваться".

"Мой посыл заключается в том, что мы не допустим отката республики в 2011 год, когда Южная Осетия оказалась практически на грани гражданской войны", - подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что тогда произошел раскол в обществе, но "ценой больших усилий, благодаря мудрости народа и его высокой политической культуре республика сумела преодолеть последствия того кризиса".

"Поэтому сегодня мы не можем допустить даже намека на его повторение: выборы должны пройти в спокойной обстановке, - заключил Тибилов. - Это наша первоочередная задача, и на ее решение ориентированы практически все государственные структуры".

"Нужно быть готовым к решению сложных задач"

Президент республики также подчеркнул, что кандидаты в президенты Южной Осетии должны быть готовы к решению сложных задач и иметь соответствующий опыт.

В начале декабря минувшего года парламент Южной Осетии назначил очередные выборы президента на 9 апреля 2017 года. О намерении баллотироваться заявляли, в частности, действующий глава республики, спикер парламента Анатолий Бибилов и экс-президент Эдуард Кокойты.

"На сегодня в ЦИК уже обратились, в том числе, и мои сторонники, и претендентов сейчас семь. Я, конечно, должен ценить каждого, потому что все они - граждане нашей республики, но, вместе с тем, каждый из них должен понимать задачи, которые предстоит решать в новой пятилетке", - подчеркнул Тибилов, отвечая на просьбу охарактеризовать своих конкурентов.

"Это очень непростые задачи, и нужно быть абсолютно готовым к их решению. Если соответствующего опыта нет, то, конечно, будет тяжело, и может произойти определенная пробуксовка в темпах развития республики", - предупредил он.

По словам Тибилова, сейчас в ЦИК обращаются инициативные группы по выдвижению кандидатов, этот процесс будет продолжаться до начала марта. "ЦИК уже дает им возможность собрать подписи, их должно быть 3500", - напомнил он. Образована также лингвистическая комиссия с целью определения уровня владения кандидатами на должность президента государственными языками - осетинским и русским.
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Персоны
Тибилов, Леонид Харитонович
Страны
Южная Осетия
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