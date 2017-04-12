Fox: демократы раскритиковали однопартийца за неприятие удара США по авиабазе в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Представители Демократической партии США раскритиковали члена Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) за то, что она назвала ракетный удар по авиабазе в Сирии неправомерным и чреватым военным противостоянием с Россией. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Изгнать из Конгресса?

По его сведениям, на своего однопартийца ополчились два влиятельных демократа - президент вашингтонской аналитической организации Центр за американский прогресс Нира Тэнден, которая в прошлом году была советником кандидата в президенты Хиллари Клинтон, и бывший председатель Национального комитета демократической партии Ховард Дин. "Это просто позор. Габбард не должна входить в состав Конгресса", - написал на своей странице в сети микроблогов Twitter Дин.

This is a disgrace. Gabbard should not be in Congress. https://t.co/yDTh43GZam — Howard Dean (@GovHowardDean) 9 April 2017

Тэнден выразила возмущение позицией Габбар, обратившись к ее избирателям. "Население второго избирательного округа Гавайев, ваш конгрессмен теперь уже не ограничивается встречей с диктатором-убийцей. Не довольно ли? Может быть, это вас подвигнет", - написала бывшая помощница Клинтон, разместив ссылку на интервью, которое дала конгрессмен в минувшую субботу.

People of Hawaii's 2nd district - was it not enough for you that your rep met with a murderous dictator? Will this move you?1 https://t.co/jbwGuZIJ6R — Neera Tanden (@neeratanden) 7 April 2017

Не оставила без ответа

Габбард, которая имеет звание майора Национальной гвардии США и два года служила в Ираке, не оставила нападки без ответа. "Атаками на Сирию США не спасут детей, скорее укрепят "Аль-Каиду" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) в решимости захватить власть в Сирии. Это повлечет еще больше смертей и породит еще больше беженцев", - написала конгрессмен на своей странице в Twitter.

US attacks on Syria won't save children, rather will strengthen al-Qaeda's attempts to overtake Syria, leading to more deaths and refugees. — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 7 April 2017

"Мы видим увеличение вероятности того, что Соединенные Штаты, в конце концов, ввяжутся в военное противостояние с Россией, которая является союзником Сирии и держит своих военных в этой стране, - отметила конгрессмен в субботу в интервью Fox News. - Понимание последствий такого конфликта с учетом того, что США и Россия являются ядерными державами, дает веские основания для глубокого беспокойства".

В январе Габбард посетила Сирию, где провела встречу с президентом Башаром Асадом. После поездки она заявила о необходимости вести диалог с Дамаском, чтобы добиться прекращения конфликта в этой стране.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.