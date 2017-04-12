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Проспект Победы в Киеве намерены переименовать в Брест-Литовский в рамках декоммунизации

Международная панорама
12 апреля, 15:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, апреля. /ТАСС
Брест-Литовским проспект назывался в 1964-1985 годах
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КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Проект решения о переименовании проспекта Победы в Киеве в Брест-Литовский зарегистрирован на сайте Киевского городского совета.

"Сейчас он (проект решения о переименовании) находится на рассмотрении комиссий Киевсовета по вопросам местного самоуправления и по вопросам культуры, туризма и информационной политики", - сообщается на сайте Киевсовета.

Проспект Победы в первой половине XIX века носил названия Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 годах - Брест-Литовский проспект. Нынешнее название проспект носит с 1985 года.

Проект о переименовании, тем более в преддверии Дня Победы, вызвал у киевлян неоднозначную реакцию, и на сайте Киевского городского совета была зарегистрирована петиция с просьбой не принимать такого решения, тем более, что историческое название - Брест-Литовский проспект - является устаревшим.

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"Вот и добрались до проспекта Победы. Решили под красивым предлогом вернуть историческое название. Нет, здесь другая причина, читающий поймет. Сейчас направление на Брест идет по Варшавской трассе и это неадекватное будет название. Предлагаю оставить нынешние название без изменений - проспект Победы!" - написал автор петиции Юрий Василюк.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Так, Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. Помимо этого Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона.

Кроме того, Верховная рада в рамках декоммунизации уже приняла закон, который признает утратившим силу закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и называет 9 мая "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне". Согласно закону, теперь используется термин "Вторая мировая война", а не "Великая Отечественная война". На Украине последние несколько лет более масштабно на государственном уровне отмечается 8 мая - День памяти и примирения, а не День Победы 9 мая, как это было ранее.

12 апреля кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия всех законов, актов министерств и ведомств, которые были приняты до дня провозглашения независимости Украины, до 1991 года входившей в состав СССР.

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