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"Апостроф": Киев планирует отменить празднование Дня Победы, 8 марта и 1 мая

Международная панорама
27 января, 13:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, января. /ТАСС
Законопроект об отмене советских праздников представят для общественного обсуждения
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© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене "советских праздников".

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", - сказал он в интервью "Апострофу".

По словам Вятровича, Институт уже разработал соответствующий проект закона "О государственных праздниках на Украине" и в ближайшее время представит его для общественного обсуждения. "Я думаю, что в этом году депутаты поддержат нашу инициативу и примут этот закон", - добавил он.

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Директор института национальной памяти считает, что украинцы "должны отмечать только те события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства - День независимости, День Конституции, а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого".

Вятрович также назвал "большой победой" отмену празднования 23 февраля на Украине. Президент Петр Порошенко в 2014 году издал указ об отмене празднования Дня Защитника Отечества 23 февраля и учредил новый праздник - День защитника Украины, который отмечается теперь 14 октября и является выходным днем.

Декоммунизация по-украински

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

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На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Московский проспект в столице стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Ленину.

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