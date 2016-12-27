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На Украине за год в порядке декоммунизации переименовали тысячу населенных пунктов

Международная панорама
27 декабря, 15:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, декабря. /ТАСС
По данным Института национальной памяти Украины, жители страны выбрали новые названия для 51493 улиц и 987 городов и сел
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КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Политика декоммунизации на Украине в нынешнем году привела к демонтажу более двух тысяч памятников вождя пролетариата и других коммунистов, а также переименованию 51,5 тысячи улиц и почти тысячи населенных пунктов. Такую информацию во вторник распространил Институт национальной памяти Украины.

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"Люди выбрали новые названия для 51493 улиц и 987 городов и сел (из них 32 города - прим. ТАСС), демонтировано 1320 памятников Ленину и еще 1069 - тоталитарным идолам", - проинформировали в институте, подводя итоги проводимой в государстве политики декоммунизации. В связи с такими результатами председатель института Владимир Вятрович отметил, что "2016-й стал годом декоммунизации на Украине".

В институте уверены, что переименования улиц и населенных пунктов, а также снос памятников - это "необходимый элемент интеграции в демократическую Европу". "Но декоммунизация не закончилась", - предупредил Вятрович, имея в виду, что процесс будет продолжен и в 2017 году.

Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании по переименованию Украина отказывается не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о недавних связях с Россией. Московский проспект украинской столицы уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

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