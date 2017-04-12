Олланд: РФ взяла на себя тяжелую ответственность, наложив вето на проект по Сирии

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ПАРИЖ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд выступил с критикой действий России в Совете Безопасности ООН в связи с резолюцией по Сирии. Об этом говорится в заявлении французского президента, распространенного Елисейским дворцом.
"Представленный проект был направлен на то, чтобы позволить провести быстрое и углубленное расследование со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также ООН, и выявить ответственных за проведение 4 апреля химической атаки в провинции Идлиб. Франция не жалела усилий, в том числе предпринимаемых в отношении России с тем, чтобы добиться консенсуса по данному тексту", - говорится в заявлении.
"Однако Россия уже восьмой раз противопоставляет себя большинству в Совете Безопасности ООН. Россия берет на себя тяжелую ответственность, систематически препятствуя многосторонним мерам в рамках сирийского досье, защищая тем самым своего союзника Башара Асада", - утверждает французский президент.
Франсуа Олланд подчеркнул при этом, что "только совместные действия международного сообщества, направленные на достижение политического переходного периода в Сирии, позволят этой стране-мученице обрести мир, стабильность и суверенитет". "Франция продолжит свои инициативы в данном направлении", - сказал президент страны.
Главы МИД Германии и Великобритании Зигмар Габриэль и Борис Джонсон соответственно выразили сожаление по поводу наложения Россией вето на резолюцию, подготовленную западными странами в связи с предполагаемым применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля.
По словам Габриэля, "вето России вызывает большое сожаление". "Необходимы проведение расследования и ясный сигнал против использования химического оружия", - приводит слова министра внешнеполитическое ведомство Германии.
Борис Джонсон также заявил, что удручен решением РФ. "Удручен, что Россия снова расстроила международное сообщество, которое осуждает использование химического оружия", - написал Джонсон в социальной сети Twitter.
Dismayed that #Russia has again frustrated the international community in its condemnation of the use of chemical weapons— Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 апреля 2017 г.
Ранее в среду Россия заблокировала принятие резолюции, осуждающей предполагаемое применение химоружия в Хан-Шейхуне и требующей от Дамаска предоставить информацию обо всех воздушных операциях в день инцидента. Документ, подготовленный западными странами, набрал необходимые для принятия 10 голосов, что вынудило Москву наложить на него вето. Помимо РФ, против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Казахстан, Китай и Эфиопия при голосовании воздержались.
Проект резолюции в случае принятия обязал бы Дамаск передать следователям всю информацию о полетах авиации в день инцидента, имена "всех командиров любых летательных аппаратов" и организовать с ними встречи, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну. Кроме того, в тексте содержалась угроза принятия в отношении Сирии мер по главе VII Устава (касается введения санкций и применения военной силы) в случае применения химического оружия