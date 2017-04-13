Трамп: уход Асада не является условием для мирного урегулирования в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. США не будут требовать отстранения от власти президента Сирии Башара Асада в качестве обязательного условия для мирного урегулирования в САР. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

"Настаиваем ли мы на этом? Нет. Но я думаю, что это случится на определенном этапе", - указал Трамп, имея в виду отстранение от власти сирийского президента.

Как пишет газета, Трамп в интервью заявил, что вовсе не невозможно представить мирную Сирию с Асадом у власти. "Я думаю, что трудно это представить. Но я бы не стал использовать слово "невозможно", - отметил президент США.

При этом "Трамп заявил, что если Асад вновь применит химическое оружие", то это потребует от США "очередного военного ответа", сообщает The Wall Street Journal, не приводя прямых цитат президента. Трамп также "не исключил ответных действий" США в случае использования сирийскими властями так называемых бочковых бомб, добавляет издание.

Однако американский лидер подчеркнул, что "не будет глубоко вмешиваться в сирийский конфликт", пишет газета. "Есть другие битвы, которые гораздо важнее для нашей страны, - приводит издание слова Трампа, поясняя, что речь идет о решении внутренних проблем США. - Нам не нужна эта трясина".

Трамп также заявил, что его администрация пока не установила, знала ли Россия заранее о предполагаемой химической атаке в сирийской провинции Идлиб. "Множество людей предположило бы, что, да, они знали, так как они находятся там (в Сирии)", - сказал Трамп, однако не стал подробнее распространяться по этому поводу.

По данным газеты, Трамп, отвечая на вопрос о его отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что таковых "не существует". Однако он подчеркнул, что ему удалось установить "теплое взаимопонимание" с председателем КНР Си Цзиньпином, который на прошлой неделе посетил США.

Удар по Сирии

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.