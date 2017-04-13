Аналитики предлагают шесть сценариев исхода выборов во Франции

Дистанция между участниками французского президентского марафона сокращается, и приближается к статической погрешности. По мнению ветеранов политики, никогда еще исход первого тура не был столь неопределенным, как на этот раз.

За десять дней до первого тура, предстоящего 23 апреля, аналитики видят, по крайней мере, шесть вероятных сценариев. Причем фаворит гонки, основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, не рассматривается как безусловный победитель ни в одном из них.

Шансы сохраняют и его основные соперники - председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен, кандидат партии "Республиканцы", бывший премьер-министр Франсуа Фийон и лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция", депутат Европейского парламента Жан-Люк Меланшон.

Десять дней, чтобы потрясти мир

В первом сценарии победителями первого тура станут Макрон и Ле Пен. Шансы на этом этапе у них равные. Если месяц назад Макрону были готовы отдать голоса 25-26% избирателей, то теперь его электорат сократился до 23-24%, и больше не растет. Такой же поддержкой пользуется кандидат "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Во втором туре, по прогнозам, Макрон может опередить Ле Пен на 20 процентных пунктов. Но, разумеется, при условии, что окажется одним из двух финалистов выборов, а не растеряет все в предстоящие десять дней. Примерно треть электората пока с уверенностью не может сказать, как поступит в день голосования. Причину критики связывают с центристской позицией и недолгим политическим опытом 39-летнего кандидата. Лишь 30% сторонников Макрона утверждают, что изучили его программу.

Поединок ораторов

Второй сценарий предрекает в финале кампании дуэль Меланшон - Ле Пен. В этом поединке лидер движения "Неподчинившаяся Франция", который будет поддержан соединенным левым электоратом, должен одержать победу над главой "Национального фронта". Выиграет Меланшон, если только сторонники Фийона не решат проголосовать за Ле Пен.

Превзойдя соперников в ораторском искусстве, глава "Неподчинившейся Франции" заставил многих поверить в то, что он способен потеснить лидера "На марше". Он не жалеет для этого усилий. В феврале Меланшон появился одновременно на двух митингах: в Лионе - собственной персоной, а в Париже - с помощью голограммы. На следующей неделе он рассчитывает таким же способом предстать сразу на шести.

Избиратели вернутся к Фийону

Сторонники третьего сценария видят в финале Фийона и Ле Пен. Избиратели "Республиканцев", которых обескуражила кампания юстиции против их кандидата, готовы вновь поддержать его. У него есть шансы победить Ле Пен, если только левые не откажут ему в поддержке в этом споре.

Но дуэль не будет простой. "Национальный фронт" остается первой партией, за которую голосует молодежь", - свидетельствует социолог Анн Мюксель.

Ветеран политики, сенатор-республиканец Жан Раффарен, напоминает, однако, о прорыве Фийона во время праймериз правоцентристов минувшей осенью, когда он поднялся с четвертого места на первое. "Он выработал привычку приходить к финишу первым", - отметил политик.

Опасения сторонников Макрона

Согласно четвертому сценарию, заключительный поединок произойдет между Макроном и Фийоном. В такой конфигурации больше шансов у лидера "На марше", если только правые не мобилизуются, а левые не предпочтут воздержаться в знак протеста против социал-либерализма Макрона.

В окружении Макрона опасаются, что начавшееся снижение популярности может быть связано с все более открытыми сигналами из Елисейского дворца. Ставка Франсуа Олланда на своего протеже - секрет Полишинеля. Макрон был доверенным советником президента, а затем министром экономики. С переходом в его команду других бывших министров правительственного кабинета достоверно рассуждать об "обновлении" становится все труднее.

Кого поддержит электорат правых?

В пятой версии событий встретятся Меланшон и Макрон. Доминировать в таком противостоянии должен Макрон, поскольку электорат, голосующий за правых, поддержит его. Но не исключено, что избиратели Ле Пен решат наказать основателя "На марше" и поддержат левых.

В отличие от Макрона Меланшон уже баллотировался на пост президента пять лет назад.Тогда, в 2012 году он не сохранил, вопреки ожиданиям, высокую динамику последних недель своей кампании и не добился престижного третьего места. Он недосчитался нескольких процентов голосов, обещанных ему в прогнозах. Но тем не менее, его результат был достаточно весомом: более 11%.

Наследие де Голля

В шестом сценарии в финале должны встретиться Фийон и Меланшон. Фийон всегда говорил о верности наследию генерала де Голля. "Пришло время, чтобы во главе Франции был голлист, - заявил он на митинге в Париже в минувшее воскресенье. - Я не прошу вас меня любить. Я прошу вас поддержать меня в интересах Франции".

Меланшон, напротив, требует смены политического режима, замены Пятой республики, институты которой сложились в эпоху де Голля, новой, Шестой. "Пятая Республика задыхается", считает Меланшон. Она превратилась в "президентскую монархию", где всем заправляет "олигархия", "каста". "Я хочу стать последним президентом Пятой республики и вернуться домой, как только новая конституция будет принята народом", - заверяет он.

Рефлекс лояльности

"Ничто пока не предрешено", - считает профессор математики и специалист по прогнозам Бертран Ошкорн. Два момента заставляют отнестись к проекциям социологов скептически. Так, ни одна из социологических служб не исключила из подсчетов "заведомо ложные ответы". Между тем, по крайней мере, для части избирателей, считает математик, "гораздо легче заявить о намерении голосовать за Макрона, чем признать, что голос предназначается для Марин Ле Пен".

По меньшей мере, треть французских избирателей все еще решает, кого поддержать 23 апреля. Это большой резерв голосов, учитывая, что рейтинг ни одного из лидеров марафона не достигает 25%. Кроме того, пожилые избиратели, многие среди которых готовы голосовать за опытного Фийона, не пользуются интернетом и не отвечают на вопросы в Сети.

Еще один фактор - это "рефлекс лояльности" избирателей, которые в последний момент могут отказаться от фронды и предпочесть популярному кандидату цвета партии, за которую они голосуют постоянно. С каждыми новыми выборами кристаллизация позиций избирателей происходит все позже, констатирует французская пресса. Самым точным прогнозом выборов сегодня является французское слово "flou" ("флу", туманный). Эту характеристику охотно используют большинство аналитиков.

У книжного рынка, правда, свои прогнозы. По числу посвященных ей биографических исследований, безусловно, побеждает Марин Ле Пен. Ей посвящено 15 книг. Франсуа Фийон и Эмманюэль Макрон пока на втором месте, каждому из них посвящено пять биографических исследований.

Корр. ТАСС Дмитрий Горохов

Париж, 13 апреля.