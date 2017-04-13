ОЗХО анализирует пробы, собранные после предполагаемого использования химоружия в Сирии

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ГААГА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) анализирует пробы и информацию, полученные с места предполагаемого использования химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Об этом сообщили в самой организации по результатам состоявшегося в Гааге заседания Исполнительного совета.
В ходе встречи генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю рассказал государствам-участникам о том, "какие шаги принимают эксперты Технического секретариата для обработки доступной информации, и предоставил результаты их предварительного анализа, свидетельствующего о том, что предположение о применении химоружия имеет под собой основания".
"Миссия по установлению фактов в настоящее время сфокусировала свою работу на инциденте в Хан-Шейхуне, - отметили в организации. - Собранные пробы уже отправлены в специальные лаборатории для анализа. Кроме того, эксперты ОЗХО в настоящее время изучают информацию, поступающую из различных источников".
ОЗХО потребуется 2-3 недели, чтобы завершить расследование инцидента в городе Хан-Шейхун, заявил Ахмет Узюмджю.