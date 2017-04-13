Белый дом не уточняет, санкционировал ли Трамп применение сверхмощной бомбы в Афганистане

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США отказалась уточнить, было ли решение о применении в Афганистане сверхмощной неядерной бомбы одобрено президентом Дональдом Трампом.

"Я в эти детали сейчас вдаваться не буду", - заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, когда его попросили пояснить, санкционировал ли Трамп использование в Афганистане упомянутого боезаряда американскими вооруженными силами.

Официальный представитель руководителя американской администрации также утверждал, что "США предприняли все меры предосторожности, необходимые для предотвращения гибели мирных граждан и сопутствующего ущерба в результате данной операции". Как и Пентагон, Спайсер заявил, что целью удара был комплекс туннелей, использовавшихся террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).