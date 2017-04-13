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Белый дом не уточняет, санкционировал ли Трамп применение сверхмощной бомбы в Афганистане

Международная панорама
13 апреля, 21:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер завил, что он "в эти детали" вдаваться не будет
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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США отказалась уточнить, было ли решение о применении в Афганистане сверхмощной неядерной бомбы одобрено президентом Дональдом Трампом.

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"Я в эти детали сейчас вдаваться не буду", - заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, когда его попросили пояснить, санкционировал ли Трамп использование в Афганистане упомянутого боезаряда американскими вооруженными силами.

Официальный представитель руководителя американской администрации также утверждал, что "США предприняли все меры предосторожности, необходимые для предотвращения гибели мирных граждан и сопутствующего ущерба в результате данной операции". Как и Пентагон, Спайсер заявил, что целью удара был комплекс туннелей, использовавшихся террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

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Персоны
Трамп, Дональд
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Борьба с "Исламским государством"
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