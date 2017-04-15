Курдские формирования начали штурм подконтрольного ИГ города Табка в Сирии

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) приступили к штурму сирийского города Табка, удерживаемого боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщило агентство Firat, курдские бойцы ведут наступление с восточного и западного направлений.

По информации агентства, формирования СДС "выдвинулись в сторону Табки в полночь и сумели продвинуться на 1,5 км, несмотря на заминированные ИГ участки на подступах к городу". В настоящий момент бои ведутся на территории Табки. В столкновениях ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков ИГ.

Табка является важным форпостом ИГ на пути в провинциальный центр Ракка (520 км от Дамаска), который служит основным плацдармом террористов в Сирии. Город энергетиков рядом с Евфратской ГЭС, сооруженной при содействии советских специалистов в 1970-х годах, был захвачен бандами ИГ в августе 2014 года. Военный аэродром под Табкой был последним оплотом правительственных сил в провинции Ракка.

Командование СДС начало наступление на Табку 21 марта. Курдским бойцам оказывают поддержку ВВС коалиции во главе с США, а также высадившиеся в этом районе американские морские пехотинцы.