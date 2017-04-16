Афганистан намерен пригласить на консультации в Кабуле по мирному процессу США и ЕС

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Афганистан намерен пригласить на следующий раунд региональных консультаций, который пройдет в Кабуле, представителей США и ЕС, наряду с участниками дискуссий в Москве. Об этом заявил корреспонденту ТАСС директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари, возглавлявший делегацию страны на региональных консультациях в Москве 14 апреля.
"Мы согласились, что следующая встреча будет проведена в Кабуле, где правительство Афганистана предоставит детальную повестку для обсуждения приглашенными странами", - сказал он.
"Это будут не только те, кто был приглашен Москвой в этот раз, но и США, и Евросоюз, и другие партнеры и союзники Афганистана, так чтобы можно было провести подробное обсуждение продвижения вперед и принять "дорожную карту" мирного процесса, которая будет поддержана всеми заинтересованными сторонами как в регионе, так и за его пределами", - добавил Хайдари.
Представитель МИД Афганистана отметил, что сроки проведения консультаций в Кабуле будут определены правительством страны. "Мы сообщим дату по дипломатическим каналам, как тем странам, которые участвовали во второй встрече в Москве, так и нашим другим партнерам", - добавил он.
Хайдари также сказал, что Афганистан пока не считает нужным привлекать представителей талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС) к региональным консультациям по мирному процессу. "Абсолютно точно нет, и мы сказали это совершенно ясно, - подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос, будут ли талибы приглашены на консультации, которые планируется провести в Кабуле. - Пока мы сотрудничаем на региональном уровне, в том числе с государствами, которые имеют влияние на талибов и предоставляют им убежища и снабжение, - я имею ввиду Пакистан, - нет необходимости включать в дискуссии талибов".
Россия в конце 2016 года выступила инициатором проведения региональных консультаций с целью содействия мирному процессу в Афганистане. 27 декабря состоялась первая встреча, в которой приняли участие Россия, Китай и Пакистан. Во встрече 15 февраля 2017 года к ним присоединились представители Афганистана, Ирана и Индии.
В консультациях 14 апреля приняли участие также Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. США приглашения не приняли. Все три встречи прошли в Москве.