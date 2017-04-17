Равнение на Трампа: почему Токио поддерживает действия Вашингтона на Востоке

Знакомые японские журналисты в последние дни часто спрашивают, может ли как-то повлиять на предстоящий в конце апреля визит в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ та позиция, которую Токио занял в отношении двух самых острых сейчас тем мировой политики — американского ракетного удара в Сирии и угроз США использовать военную силу в отношении Пхеньяна.

Правительство Японии, напомним, одобрило удар "Томагавками" по военно-воздушной базе сирийских правительственных сил. Ссылки при этом были сделаны на необходимость "поддержать решимость" США в борьбе против распространения и использования химического оружия.

Такая аргументация, правда, в той же Японии убеждает не всех. Ведущая сила оппозиции в парламенте, Демократическая партия, постоянно напоминает о том, что ракетный удар по аэродрому в Сирии был нанесен без санкции Совета Безопасности ООН, а неопровержимых доказательств вины Дамаска за химическую атаку против мирных жителей предоставлено, по ее мнению, не было. Проведенный 14–16 апреля телекомпанией NTV общенациональный опрос общественного мнения показал, что удар "Томагавками" поддерживают 29,5% японцев, а осуждают 55,5%.

Плата за военное присутствие

Токио, правда, заявляет, что не требует от США доказательств и оснований для проведения военной акции в Сирии, поскольку, мол, не выступает участником конфликта на Ближнем Востоке и просто принимает к сведению аргументы Вашингтона. Судя по всему, поддержка американской ракетной атаки — это своего рода плата за то, что США в последнее время резко усиливают свое военное присутствие в Восточной Азии, что, по мнению правительства Синдзо Абэ, полностью отвечает японским интересам.

Япония чувствует себя на Дальнем Востоке достаточно одиноко, если не сказать изолированно: у нее крайне холодные отношения с Китаем, прямая вражда с КНДР и постоянные конфликты с Южной Кореей. В первую очередь они связаны с тем, что Токио, как полагают в Пекине и Сеуле, не желает до конца покаяться за преступления, которые японские военные совершали в первой половине прошлого века на оккупированных территориях Азии. Это и попытки не признавать в полной мере утверждения Китая по поводу, например, резни в Нанкине в декабре 1937 года, где, по мнению Пекина, были зверски убиты 300 тыс. человек. И постоянно вспыхивающая напряженность в отношениях с Сеулом из-за проблемы тысяч кореянок, которых в первой половине прошлого века японские военные насильно превращали в своих сексуальных рабынь.

Наращивание на Дальнем Востоке военного присутствия США как союзника Токио, полагают в Японии, укрепляет и ее позиции в непростых отношениях с соседями. Именно поэтому правительство Синдзо Абэ выражает активную поддержку тому, что администрация нового президента Дональда Трампа называет отказом от политики "стратегического терпения", которую, по ее мнению, Соединенные Штаты проводили в отношении КНДР при Бараке Обаме. Токио открыто приветствует и постоянные угрожающие заявления первых лиц в Вашингтоне о том, что они в своем подходе к Пхеньяну не исключают ни один из сценариев. В переводе на нормальный язык это означает готовность нанести по КНДР военный удар в ответ на усилия Пхеньяна по выполнению собственной ракетно-ядерной программы.

Слова подтверждаются делами — в воды региона направлена ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Его сопровождают крейсер и два эсминца с "Томагавками". Напомним, что в Японии на постоянной основе уже базируется другая авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". Присутствие на Дальнем Востоке сразу двух военно-морских соединений такого уровня — дело для последних лет беспрецедентное.

Еще более беспрецедентным станет заход американских атомных авианосцев в Японское море, что предсказывают некоторые американские военные аналитики. США избегали делать это даже в самые острые годы холодной войны, поскольку операции в Японском море уже напрямую затрагивают интересы России и проблемы обеспечения ее безопасности.

Япония опасается войны, но повоевать готова

В Токио, конечно, опасаются войны в регионе, которая, несомненно, нанесет непредсказуемый ущерб экономике всей Восточной Азии. Есть сведения, что глава японского МИД Фумио Кисида конфиденциально заявил об этом американскому госсекретарю Рексу Тиллерсону во время их недавней встречи в Италии на совещании руководителей внешнеполитических ведомств "Большой семерки". Однако складывается впечатление, что ряд влиятельных политиков в Токио был бы не против некоего ограниченного удара по Северной Корее при определенных обстоятельствах. И не только силами американского флота, но и собственными.

Япония уже имеет солидный военный потенциал — вооруженные силы численностью более 240 тыс. человек, 154 корабля, включая 26 ракетных эсминцев и 19 подлодок, более тысячи самолетов. Однако все это формировалось лишь как вспомогательный отряд для американских союзников, а Токио, например, не располагает наступательными вооружениями типа баллистических или крылатых ракет.

Теперь в правящей Либерально-демократической партии Японии открыто заговорили о том, что такой потенциал нужно приобрести. Там создана группа влиятельных политиков, включая нескольких бывших министров обороны, которые готовят предложения на этот счет. В ее кругах заговорили и о возможности превентивного удара по той же КНДР, если в Токио придут к выводу о том, что Пхеньян вступил в завершающий этап подготовки ракетного нападения на Японию.

Василий Головнин